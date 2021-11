Violenza domestica, intesa sui percorsi di recupero per soggetti colpiti da ammonimento del questore

Stamattina, presso la sala Ammaturo della Questura di Napoli, il questore Alessandro Giuliano e la presidente dell’ A.I.Me.Pe. - “Associazione Italiana Mediatori Penali”, Mariacristina Ciambrone, hanno siglato un protocollo d’intesa in materia di atti persecutori e violenza domestica.

L’accordo di collaborazione è finalizzato a far intraprendere un percorso di recupero, su base volontaria e gratuita, ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del questore per atti persecutori e violenza domestica che saranno invitati presso una delle sedi dell’A.I.Me.Pe. dove un’equipe di lavoro multidisciplinare composta da criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori li aiuterà a modificare il proprio comportamento nelle relazioni affettive attraverso l’acquisizione della consapevolezza del disvalore delle azioni commesse per limitare i casi di recidiva.

Il protocollo contribuirà alla costruzione di un sistema di prevenzione basato su un efficace modello di rete tra tutte le istituzioni quotidianamente impegnate contro la violenza domestica o di genere.