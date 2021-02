I Carabinieri della compagnia di Giugliano hanno eseguito due arresti in poche ore nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. Il primo proprio a Giugliano. A finire in manette, arrestato dai militari della sezione radiomobile, è stato un 51enne di origini romene.

Secondo quanto accertato, l'uomo aveva picchiato la moglie convivente per futili motivi. La donna ha raccontato che le violenze duravano da ormai due anni: vessazioni mai denunciate di natura fisica e psicologica.

Gli stessi militari, questa volta a Qualiano, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 36enne del posto. Anche in questo caso, i militari sono intervenuti nell'abitazione di due coniugi. Allertati da alcuni vicini, hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Aveva malmenato la moglie, offendendola e minacciandola davanti agli occhi dei figli minori. La donna ha riferito che da circa otto anni subiva vessazioni dal marito tossicodipendente. Anche in questo caso non erano mai state presentate denunce.

