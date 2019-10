LEGGI ANCHE

«Aiutatemi, non voglio rischiare che quel mostro ammazzi me e i miei figli. Lo Stato deve tutelarci, piuttosto che schierarsi dalla parte di chi ci ha fatto del male». A lanciare il grido d'aiuto è Vincenza Campagna, 38 anni e mamma di una bimba di 5, che il prossimo 18 novembre ildi Napoli potrebbe decidere di toglierle insieme all'altro figlio di 15 anni, avuto da un precedente matrimonio, perché la donna rifiuta di entrare nel programma di protezione insieme all'ex compagno, Carmine Campanile, 39 anni, oggi detenuto e collaboratore di giustizia. Enza, scappata un anno fa insieme ai due bambini dall'uomo, dopo aver subito violenze fisiche e psicologiche, soprusi e maltrattamenti di ogni genere, adesso ha un unico desiderio: che lo Stato, «quello che dovrebbe tutelare una madre e i suoi figli», dice, «non la abbandoni» e soprattutto «non la condanni definitivamente a morte». Perché questa «potrebbe essere la strada verso un femminicidio», azzarda Vincenza. «Mi sento una vittima dello Stato. Quello che mi hanno fatto è un ricatto, perché sarò costretta ad accettare di andare in una località protetta - dichiara - solo per impedire che i miei figli vadano in una comunità. Data l'età, specie della minore, sarebbero dati in affido e io li perderei per sempre. La verità è che né io né i miei figli siamo in pericolo. Il vero rischio lo correremo da quell'orco».I FATTICinque anni fa Enza conosce Carmine e i due vanno a vivere insieme, senza sposarsi. Per i primi mesi tutto sembra andare per il meglio. Un amore in cui Enza aveva creduto. Fino a quando, dopo i primi mesi, tutto si è trasformato in un incubo. Violentata e umiliata davanti alla figlioletta: un calvario durato cinque anni accanto a un uomo, ex affiliato del clan Mazzarella, che sin dall'inizio ha mostrato la sua natura violenta. «La nostra relazione è andata bene per i primi tre mesi. Poi è cominciato il mio inferno. Ho subito minacce, violenze fisiche e mentali - racconta Enza - fino a quando ho deciso di scappare dalla casa in cui vivevamo a settembre 2018, portando via con me la bimba avuta con lui e l'altro mio figlio, L., di 15 anni avuto dal mio precedente marito». Un incubo fatto di offese, minacce, percosse e umiliazioni continue davanti ai bimbi. Specie alla piccola M., che oggi ha 5 anni e che è a tutti gli effetti una vittima di violenza assistita, «dato che ha dovuto assistere - suo malgrado - a scene terribili». Abusi e violenze quotidiane che il legale di Enza, Gaetano Inserra, ha messo agli atti della denuncia contro Campanile, con una corposa documentazione (video, audio, chat e foto che l'uomo inviava ad un'amica della sua compagna per mostrare di cosa fosse capace).LA PATRIA POTESTÀMa oggi che Enza è riuscita a rifarsi una vita («ora ho un nuovo compagno, Fabio, con cui a maggio mi sposerò»), lo Stato è pronto a revocarle la patria potestà, se non accetterà di entrare nel programma di protezione. «Non mi stancherò di ripeterlo: per me e i miei bambini non sussiste alcun pericolo - ribadisce - La verità è che il vero pericolo è lui». «Da quando mi sono ribellata alle sue violenze e l'ho lasciato un anno fa - aggiunge la donna - lui non ha mai accettato la separazione e ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando di morte anche i miei familiari (tra cui la madre di Enza, Tina, che a sua volta lo ha denunciato)».LA RICHIESTAMa un pensiero tormenta la mente della 38enne: «Dato il suo attuale status di pentito temo che, per ottenere ciò che vuole, cioè di rivedere i figli (anche se solo di una è il padre), abbia preso la decisione più conveniente, cioè di collaborare con la giustizia». Una scelta, quella della protezione, che Enza rifiuta per tutte le sofferenze subite. Ma il servizio centrale le ha già annunciato che, se non lo farà, rischierà di perdere i figli. Da qui la disperazione della donna, che il 18 novembre sarà davanti ai giudici del Tribunale dei Minori, che ha nominato un curatore speciale a cui spetta la decisione. «Questa è la giustizia dello Stato? Così protegge una madre e i suoi figli? Costringendoli a tornare dove hanno vissuto dolore e violenze?», si domanda il legale, che rimarca: «Come si può chiedere la revoca della patria potestà a una mamma perché rifiuta la protezione? Dato che ciò significherebbe tornare da un uomo che la violentava tutti i giorni davanti alla figlia?». Contattata telefonicamente Clelia Scioscia, legale di Carmine Campanile, tiene a precisare che, «trattandosi di un collaboratore di giustizia, c'è la massima riservatezza», «ma posso dire che la protezione si rende necessaria per la signora e i suoi figli, essendoci un concreto pericolo».