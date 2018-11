Venerdì 23 Novembre 2018, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 16:49

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alle 9:30 di domani, sabato 24 novembre, il Generale di brigata Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione carabinieri Campania, incontrerà la stampa nella sede del comando in via Salvatore Tommasi 7 per presentare le novità al riguardo, tra le quali l'applicazione del braccialetto elettronico per il controllo dei violenti.