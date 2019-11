Arrestata 25enne nel Napoletano per violenza e richieste di soldi a madre e sorella

Non era la prima volta che succedeva e le due vittime – una madre e una sorella- erano esasperate tanto che l’altra sera si sono decise a chiamare il 112 per far intervenire in casa i Carabinieri.



La persona violenta è una ragazza di 25 anni con problemi di droga che diverse volte ha menato le mani contro le familiari per ottenere denaro.



La sera del 29 l’ultimo episodio. E i Carabinieri sono entrati nell’abitazione proprio mentre la 25enne stava aggredendo la mamma a calci e pugni; l’ha anche colpita con oggetti d’arredo e minacciata di morte.

Il dramma familiare è terminato quando i militari della Sezione Radiomobile di Marano hanno bloccato la ragazza arrestandola.



Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.



Adesso è nel carcere femminile di Pozzuoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA