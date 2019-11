© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato cacciato dall'appartamento di sua proprietà e segregato in un garage dal figlio e dalla nuora che non volevano essere intralciati dalla presenza dell'anziano di 79 anni. La vittima, un, ha però raccontato tutto alla polizia locale di Afragola ottenendo l'apertura di un'indagine della Procura di Napoli Nord.L'inchiesta è sfociata in un'ordinanza di allontanamento dall'appartamento per il figlio e la nuora dell'anziano e il divieto per i due di avvicinarsi al loro familiare per un chilometro.L'uomo per diverso tempo ha vissuto nel degrado nel box limitrofo alla sua abitazione neldi Afragola, in condizioni disagevoli, senza luce e gas e senza poter usufruire dei servizi igienici.