Violenza in famiglia, due uomini arrestati dalla polizia nel Napoletano

Gli agenti del Commissariato di Castellammare, in seguito ad una segnalazione al 113, sono intervenuti in un appartamento di via Cosenza per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che colpiva a pugni la porta d’ingresso di un’abitazione in cui si erano barricati i familiari. Una volta entrati, gli agenti hanno allertato il 118 perché la madre dell’uomo era stata colta da malore in seguito alle ripetute aggressioni fisiche e verbali del figlio. C.E., 43 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati.

Episodio analogo ad Acerra dove gli agenti, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Suessola per una lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato in strada una donna che veniva minacciata da un uomo in evidente stato di agitazione. L'aggressore, R.C., 42enne marito della vittima già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato bloccato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia.

