Le violenze in ospedale e la faccia oscura della città

Colpisce il modo in cui Napoli racconta e si racconta la propria violenza. Mentre per strada, la violenza è essenzialmente un fatto di comportamenti sociali diffusi, sul piano della rappresentazione gli attori sono sempre di natura sistemica. La camorra, naturalmente, le paranze dei bambini, i giovani delle periferie, la movida, che da qualche tempo è ormai per tutti la movida violenta, le babygang e così via. Una lunga sequela di fatti di cronaca diventa così l'esito dell'azione di forze collettive, per forza di cose impersonali, le cui motivazioni devono necessariamente essere ricondotte a qualche spiegazione sociologizzante o di natura pedagogico generale. E così, si spazia dalla crisi economica a quella della famiglia, dall'assenza di lavoro alla perdita dei valori. C'è chi invoca il nichilismo dilagante e chi se la prende con questa o quella serie televisiva che spingerebbe i giovani a mimare il linguaggio di una violenza astratta e tutta letteraria.



Se però poi leggiamo le cronache dei giornali siamo messi di fronte ad uno scenario che si compone in forme molto differenti da queste appena evocate. È di ieri l'ennesimo caso di aggressione ai medici di un pronto soccorso. Questa volta è toccato al Santobono, ospedale pediatrico, dove il padre di una bambina di quindici giorni, istigato pare dalla madre di lui (o dalla suocera), ha sfasciato mezzo presidio sanitario, aggredendo medici e infermieri, infierendo contro suppellettili e macchinari, terrorizzando gli astanti, tra i quali, verosimilmente, numerosi bambini. Per poco una piccola di cinque anni non è rimasta ferita dalla furia incontrollabile dell'ineffabile signore. L'onorevole Paolo Siani, che del Santobono è primario, appare piuttosto avvilito. Nell' intervista pubblicata ieri su questo giornale ha spiegato che in letteratura, alla ricerca delle cause principali per comprendere le aggressioni di questo tipo, di solito si evocano il sovraffollamento della struttura di pronto soccorso, l'assenza di triage, carenze professionali da parte del personale, pazienti che fanno uso di alcool e droghe.



Ebbene, dice l’onorevole Siani, nessuno di questi fattori era presente sulla scena dell’ ennesimo episodio di violenza ospedaliera. Semplicemente, un’ansia che afferra alla gola, priva di freni inibitori e di strutture razionali di controllo personale di sé, insieme alla convinzione vittimistica di essere conculcati nel proprio indiscutibile diritto alla precedenza, all’istigazione di un femminile anziano, all’ azione del clan familiare come contesto specifico di autosobillazione: insomma, tutti gli ingredienti classici delle grandi scenate napoletane hanno innescato ieri un comportamento aggressivo sopraffattorio che, se si è risolto questa volta senza vittime, ha sicuramente mandato all’aria una struttura che sta a presidio del benessere della comunità.



Si discute da tempo di una legge che inasprisca le pene per comportamenti di questo tipo. Questa legge era sul punto di essere approvata prima di arenarsi nelle secche delle procedure parlamentari. Ma fosse anche approvata, cambierebbe qualcosa e c’è proprio bisogno di una legge perché qualcosa cambi in questo ambito? Ci vuole una legge per trattenere la mano di tutti coloro ai quali monta il sangue agli occhi? E bisogna, dunque, pensare una legge per ogni circostanza della vita associata in cui il fronte avanzato delle relazioni sociali espone gli attori ad attriti e tensioni di quelli che possono capitare in un triage? Nelle stesso giorno dei fatti del Santobono, un uomo ha aggredito un motociclista coinvolto con lui in un incidente stradale e ha continuato in ospedale estendendo la rissa ai familiari del malcapitato; a sua volta, un consigliere regionale dei verdi che stava riprendendo con il telefonino un parcheggiatore abusivo nell’atto di taglieggiare cittadini in visita al cimitero di Poggioreale è stato aggredito e malmenato a colpi di bastone durante una diretta radiofonica.



Perché, in questo caso, il delinquente colto sul fatto, e smascherato dinanzi all’opinione pubblica, invece di scappare si avventa su chi lo denuncia?



Ogni comportamento illegale, ogni violazione delle regole di comportamento sociale è un modo per saggiare i limiti del sistema. In questo modo, tutti coloro che hanno interesse ad agire al riparo da qualsiasi sanzione spingono per spostare l’asticella della tolleranza sociale un po’ più in là. E di fronte alla reazione fiacca delle istituzioni comprendono di avere margine ampio di manovra. La violenza, non quella che si guarda in televisione, non quella tenebrosa degli eroi maledetti della nuova epica piccolo borghese, ma la violenza concreta, quotidiana, è essenzialmente l’espressione individuale e collettiva di un senso di acquisita impunità.



Come tale è l’espressione di una diffusa intolleranza al limite, da parte di chi sa che può fare quello che gli pare e che nel momento in cui viene ricondotto all’interno di un perimetro definito, con una chiara indicazione di ciò che gli è concesso e di ciò che al contrario non gli è permesso, reagisce con indispettita e intollerante aggressività. Se questo accade a Napoli più che in altre città e se accade in certi quartieri e non in altri è perché tutti gli altri sanno che non è permesso loro comportarsi in certi modi, dare sfogo senza misura alla propria rabbia e alla propria frustrazione. È bene non equivocare sulla natura di questo sapere, che non è il frutto di un sermone educativo ben congegnato. È frutto, invece, di un ampio disciplinamento degli strati sociali subalterni. A Napoli, la violenza quotidiana è essenzialmente l’esito dell’acquisizione su larga scala di una generalizzata rottura dei vincoli della disciplina sociale. È un aspetto ulteriore di quel funzionamento istituzionale a basso regime che è ormai la condizione effettiva della città. © RIPRODUZIONE RISERVATA