«Hai una cartina?» e la violenta: ​arrestato 38enne nel cuore della movida di Napoli

Sabato 9 Febbraio 2019, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2019 09:51

Un 38enne napoletano è stato arrestato per aver palpeggiato e importunato una ragazza nel cuore del centro storico di Napoli. L’episodio, avvenuto la notte a cavallo tra domenica e lunedì, su via Candelora, riguarda una giovane avvicinata dall'uomo che, in un primo momento, le aveva chiesto una cartina per poi reagire violentemente di fronte al suo diniego. La ragazza, che non possedeva alcuna cartina, è stata palpeggiata insistentemente dall'uomo che è riuscito a strapparle il cellulare di mano e lanciarglielo lontano. La vittima ha cercato allora di scappare e allontanarsi dall'uomo dirigendosi verso un locale per trovarvi rifugio ed è riuscita a entrare in un bar e chiuderne la porta che il 38enne, infuriato, ha cercato di sfondare con calci e pugni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, su chiamata al 112, che hanno intercettato l'uomo nella zona di largo Banchi Nuovi dove si era diretto, intuendo l'arrivo delle forze dell’ordine. Quando i militari dell’Arma gli si sono avvicinati per bloccarlo, il 38enne del Rione Traiano, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito lanciando delle bottiglie di vetro con il collo rotto raccolte da un cassonetto e un vaso dell’arredo urbano, cercando infine di colpire con calci e pugni i carabinieri causando escoriazioni e contusioni a un militare refertato con 15 giorni di prognosi.L'uomo, inchiodato anche dalle immagini di videosorveglianza del locale, è stato arrestato per violenza sessuale e resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale, e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.