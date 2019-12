Violenta la figlia minorenne della compagna, arrestato dopo la denuncia della prof di scuola

Aveva confidato ad sua professoressa di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del compagno della madre. Vittima una ragazza non ancora maggiorenne. Le indagini sono andate avanti per mesi e sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.



Con l'accusa di violenza sessuale in danno di una minore, gli agenti del commissariato di Scampia hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente a Melito, in provincia di Napoli. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento emesso dal tribunale del Riesame e confermato dalla Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dall'indagato.



Le indagini sono iniziate a seguito ad una segnalazione del dirigente dell'istituto scolastico frequentato dalla vittima. La ragazzina aveva raccontato la vicenda alla sua professoressa. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA