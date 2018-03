Choc nel bagno della stazione Napoli Centrale: 41enne violenta giovane napoletano

Mercoledì 7 Marzo 2018, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel pomeriggio di ieri 6 marzo la polizia ferroviaria di Napoli ha tratto in arresto un cittadino italiano per violenza sessuale.Gli agenti del Reparto Operativo sono intervenuti nei pressi dei servizi igienici in una galleria commerciale nella stazione Napoli Centrale, dove hanno notato un ragazzo che, visibilmente agitato, indicava un altro soggetto, accusandolo di averlo aggredito sessualmente poco prima.Il malintenzionato, un napoletano 41enne, lo aveva chiuso in una toilette e costretto a subire il palpeggiamento delle parti intime, ma la fuga del giovane gli aveva impedito di abusare ulteriormente di lui.Il provvidenziale e immediato intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare l'uomo e arrestarlo.