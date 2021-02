Violenza sui medici, due aggressioni tra Giugliano e Frattamaggiore

Due casi di aggressione al personale sanitario, nel Napoletano. A Giugliano in Campania un 51enne si era recato al pronto soccorso in preda a una crisi convulsiva. Nell'attesa ha, però, perso le staffe. Ha aggredito il medico di turno prima con minacce e poi è passato ai fatti. Il 51enne ha sferrato sulla testa della dottoressa un'asta porta flebo facendola cadere a terra. L'intervento dei carabinieri ha fermato la violenza; per la dottoressa una prognosi di sette giorni.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.658 positivi e 14 morti: l'indice di... IL LOCKDOWN Campania zona arancione ma è assalto al lungomare di Napoli:... IL LOCKDOWN Spostamenti tra Regioni, verso stop fino al 31 marzo. Salta...

Altro caso all'ospedale di Frattamaggiore, questa volta protagonista un 17enne. Il minorenne aveva una ferita alla mano e visto che, secondo lui, aveva aspettato troppo, ha aggredito due infermieri. In entrambi i casi di aggressione sono scattate le denunce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA