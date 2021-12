Violenza sui medici in corsia, due raid in 48 ore a Napoli: nel 2021 un'aggressione a settimana

Record di violenza a Napoli con due aggressioni messe a segno tra le mura ospedaliere nel giro di 48 ore. Bersaglio delle prepotenze che non hanno risparmiato spintoni e schiaffi alle vittime sono stati, seppure in maniera diversa, gli operatori sanitari che, sempre più frequentemente vengono aggrediti da chi, con arroganza, pretende di non attendere il proprio turno. Gli episodi, accaduti sabato e domenica scorsi in due differenti presidi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati