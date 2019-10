CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 11 Ottobre 2019, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusi, violenze, minacce, stalking, atti persecutori. I casi si moltiplicano. E tra Napoli e provincia, negli ultimi sei mesi, si sono registrati quasi un arresto al giorno e oltre un centinaio di provvedimenti per mettere in sicurezza le vittime. I dati dell'ultimo semestre descrivono chiaramente le proporzioni del fenomeno, il peso delle azioni di contrasto e quei vuoti che purtroppo non si riescono a colmare.