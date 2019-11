Sperona la fidanzata 19enne con l'auto: ​27enne di Scampia arrestato a Casoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha 19 anni la ragazza che in piazza Benedetto XV, a Casoria , ha chiesto aiuto ai carabinieri della sezione radiomobile. La giovane li ha fermati e ha spiegato loro che poco prima l’ex fidanzato, un 27enne di Scampia , l’aveva seguita in auto e l’aveva speronata. Per questo, dopo aver raccontato la disavventura, ha chiesto ai carabinieri di accompagnarla fino a casa.Arrivati sotto l’abitazione della ragazza, lui c’era ancora: la stava aspettando in auto. La 19enne lo ha indicato ai militari ma il 27enne si è allontanato. I carabinieri a quel punto lo hanno inseguito e fermato.Il 27enne è stato arrestato per stalking. Il giudice ha disposto per lui il divieto di avvicinarsi alla vittima e a i suoi familiari e di comunicare con loro in qualsiasi modo.