Violenza sulle donne, evade dai domiciliari e minaccia di morte l'ex compagna: arrestata

Questa mattina una donna si è recata presso l’ufficio denunce della questura per denunciare il suo ex compagno poiché, come era già accaduto in precedenti occasioni, l’aveva fermata in strada minacciandola di morte per futili motivi.

I poliziotti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo riscontrando la sua assenza pur essendo attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Con il supporto di una volante del commissariato San Carlo Arena, gli operatori hanno attivato le ricerche e, poco più tardi, nel transitare in via Fuori Porta San Gennaro, sono stati allertati da alcune urla e hanno rintracciato l’uomo che aveva raggiunto nuovamente la donna; lo stesso, alla loro vista, si è dato alla fuga ma, poco dopo, è stato bloccato in via Cristallini.

L’uomo, un 36enne napoletano, è stato arrestato per evasione e atti persecutori.