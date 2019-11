Violenza sulle donne, 30enne napoletano arrestato a Pozzuoli: sotto casa dell'ex fidanzata con una tanica di benzina

Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti per bloccare un uomo che si era presentato sotto casa della ex fidanzata colpendo a calci e pugni il portone dell'abitazione e danneggiando alcune auto parcheggiate, tra cui proprio quella della donna.

L'uomo, Procolo Pintore, napoletano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, s'è prima allontanato per poi tornare sul posto proprio quando i poliziotti stavano ascoltando la giovane ex compagna e, sceso dall'auto con una latta di liquido infiammabile, ha iniziato a minacciare di morte i presenti per poi allontanarsi nuovamente.

I poliziotti lo hanno inseguito per le vie cittadine fino a quando l'auto in fuga ha impattato contro un marciapiedi. L'aggressore, che ha continuato a minacciare la ex compagna e i poliziotti, è stato bloccato con difficoltà e trovato in possesso di un bastone di 45 cm, una tanica con tre litri di benzina e due grammi di hashish e marijuana. È stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni e danneggiamento aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA