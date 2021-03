Minacce in strada all'ex moglie, 39enne arrestato nel cuore di Napoli

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti su segnalazione della centrale operativa in via Carducci dove una donna era stata minacciata in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava minacciando una donna alla presenza dei figli minori; la vittima, inoltre, ha raccontato di aver già denunciato l'aggressore, suo ex marito, poiché in precedenti occasioni aveva avuto comportamenti violenti.

P.P., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.

