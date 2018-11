Sabato 24 Novembre 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 24-11-2018 14:40

Un orologio intelligente, capace di inviare informazioni video e audio alle forze dell’ordine per tutelare a distanza le donne e i soggetti deboli vittime di violenza. Partirà da Napoli la sperimentazione dell'Arma dei Carabinieri, frutto di un protocollo di intesa con la Procura distrettuale, e finanziata dalla fondazione Vodafone e dall’assoziaizone Women Care Trust, con l'obiettivo di fornire all' apparato dei mezzi di contrasto al fenomeno un ulteriore strumento di assistenza.Uno smart watch, sincornizzato al cellulare tramite un applicazione, che sarà dato in dotazione, previo consenso, alle donne che sporgeranno denuncia o che si trovano in evidente stato di difficoltà. Attraverso un tasto o uno specifico movimento del braccio, il dispositivo attiverà una chiamata d'emergenza che arriverà al comando provinciale di Napoli, dove una squadra composta da referenti tecnici e investigativi sarà tempestivamente prontia a fare rapporto all'autorità giudiziaria. L'orologio sarà inoltre in grado di trasmettere in diretta prove audio e video, che potranno essere acquisite come prove di testo, e di geolocalizzare la vittima e il suo presunto aggressore, dando modo alle forze dell'ordine di intervenire.«Partiamo con questa sperimentazione nel tentativo di garantire una più puntuale vicinanza e sicurezza a persone deboli, in questo caso alle donne - ha spiegato durante la presentazione della nuova tecnologia Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione carabinieri Campania - tutti gli sforzi sono fatti al fine di rendere lo strumento dell'arma e delle forze dell'ordine utile non solo per le donne, ma anche per le persone deboli, i bambini, e gli anziani».Domani intanto, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, molte caserme dei carabinieri in tutta Italia - compresa quella di Napoli - saranno illuminate e adoranate con delle coccarde arancioni in segno simbolico di vicinanza.