Violenza sulle donne a Portici, picchia la ex compagna in strada: arrestato 48enne

Sferra schiaffi e pugni alla ex compagna in strada ma viene arrestato: l'episodio è accaduto a Portici dove un 48enne residente nel comune vesuviano ha prima pedinato la ex compagna e, quando l'ha vista in una strada centrale della città in compagnia di un amico l'ha aggredita.

L'uomo - secondo i carabinieri - era evidentemente ubriaco e l'ha colpita con schiaffi al volto e pugni nello sterno. Avvertiti da un ausiliare del traffico, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l'uomo.