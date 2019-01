Violenza ultrà, presi i cinque guerriglieri di Napoli-Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fecero cogliere di sorpresa, i poliziotti della Digos. Quel sei gennaio del 2018, avevano un quadro compiuto di cosa sarebbe accaduto, di quanti uomini li avrebbero affrontati e portarono a casa la loro missione: impedire che le frange violente del tifo azzurro venissero a contatto con i tifosi del Verona. Piazza Garibaldi a Napoli non è stata come via Novara a Milano, dove invece tre tifoserie gemellate dall'odio contro i napoletani hanno potuto agire quasi indisturbate, in una scena diventata teatro dell'omicidio del capo ultrà del Varese Daniele Belardinelli. Scenari diversi, a leggere le indagini culminate in cinque arresti firmati dal gip Linda Comella, che inchioda in cella presunti esponenti dei gruppi della curva B, indicati come responsabili di sassaiole contro la polizia e la distruzione di alcune macchine delle forze dell'ordine. Inchiesta condotta dai pm Stefano Capuano e Danilo De Simone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, decisivo il lavoro della Digos del primo dirigente Francesco Licheri. Ma partiamo dagli arresti: si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Tommaso Fiorillo, entrambi 28enni, di Gennaro Iescone, 27 anni, Diego Infante, 34 anni e di Fabio Vegliante di 29 anni, tutti volti noti alla Digos. Sono riconducibili ai gruppi «Secco vive», «Ultras 72», «Area nord», gruppi riconducibili alla Curva B. Due dei cinque finiti ieri agli arresti, parliamo di Cacciapuoti e Infanti, sono stati coinvolti in una inchiesta simile, quella legata ai raid contro i van dei romanisti di passaggio a Napoli per andare a vedere la partita della Roma contro il Barcellona.