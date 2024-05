Napoli, manifesti contro la violenza sugli uomini: lettera al sindaco Manfredi

«Gentile sindaco, visto l’impegno chiaro del Comune di Napoli di contrasto alla violenza maschile contro le donne ed il supporto alle vittime di tale violenza, ci colpiscono negativamente le recenti campagne di comunicazione che in maniera fuorviante tendono a vanificare gli sforzi fatti finora e quelli ancora da fare».

Questo l’appello firmato da trenta associazioni che si occupano di violenza di genere maschile contro le donne e da oltre 250 donne. Destinatario è Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, dopo che in città sono apparse campagne di comunicazione come quella in via Marina e a Fuorigrotta con manifesti di grandi dimensioni che pubblicizzano un presunto numero dedicato alla violenza subita dai maschi.

«È un attacco - spiega alla Dire la senatrice dem Valeria Valente - non solo alle donne, ma anche ai centri antiviolenza: infatti nel corpo di questa pubblicità si utilizza come specchietto per le allodole un numero di telefono che rimanda e si contrappone in modo anche simbolico al 1522, numero nazionale del ministero per sostenere le donne vittime di violenza e dare loro i riferimenti dei Centri antiviolenza presenti in tutte le realtà».

«Dispiace questa errata interpretazione dell’onorevole Valente, - è la replica dell'avvocato Angelo Pisani, difensore del comitato promotore contro la violenza sugli uomini (sos@1523.it) - le legge è uguale per tutti e del resto basta leggere l’articolo 1 della Costituzione, ma la violenza non può e non deve essere appannaggio di una sola parte. Se non si capisce che la violenza può essere ovunque non la si sconfiggerà mai e tutti saranno sempre in pericolo e senza pari tutele».

«Questa è la democrazia dei centri antiviolenza? Non è possibile che la tutela dei diritti debba essere di esclusivo appannaggio loro. Difenderò sempre tutti: uomini, donne, bambini, anziani, disabili senza discriminazioni - conclude Pisani - tutti dovremmo usare solo l'arma della cultura e del buon senso.

Questo non vuol dire anche solo pensare di sminuire qualsiasi iniziativa a tutela delle donne».