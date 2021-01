Violenze al pronto soccorso: due medici ​aggrediti a Giugliano e Frattamaggiore

Due medici aggrediti tra Giugliano e Frattamaggiore. Le violenze nella serata di ieri. Al San Giuliano di Giugliano un medico è stato colpito violentemente al volto senza nessun motivo da un uomo giunto in ospedale in evidente stato di alterazione. Il paziente era probabilmente ubriaco ed era stato condotto in ospedale con delle ferite al volto. Non si sa ancora come si sia procurato le ferite ma il 39enne di Melito ad un certo punto ha aggredito uno dei sanitari e un vigilante intervenuto per difendere il malcapitato. Sul posto poi sono giunti i carabinieri di Giugliano che hanno riportato tutto alla calma denunciando il 39enne per aggressione a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.Stesso episodio al San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. In questi caso a colpire il medico è stata una porta spalancatasi violentemente di riflesso dopo un calcio infertole da un 42enne di Arzano. L’uomo aveva condotto al pronto soccorso la moglie incinta e affetta da Covid19. Lì in preda all’agitazione ha chiesto notizie ai sanitari di turno, poi ha sferrato il colpo alla porta colpendo uno dei medici provocandogli un ematoma. È stato denunciato dai carabinieri. Sui due casi di violenza il comando provinciale dei Carabineiri ha espresso la massima solidarietà ai medici aggrediti e al personale sanitario in questo periodo di emergenza. Entrambi infatti si trovano ogni giorno a fronteggiare le difficoltà cercando di fornire il massimo aiuto ai cittadini.

