Martedì 30 Ottobre 2018, 14:39

MARANO - Violenze domestiche, ancora un arresto a Marano. Nella mattinata di oggi i carabinieri della stazione di via Nuvoletta hanno arresto T. C., di anni 58, residente a Marano, in esecuzione ordine di custodia emesso dal Tribunale Napoli Nord.L'uomo, accusato di atti persecutori, è stato ammanettato dai militari dell'Arma di Marano dopo una lunga attività investigativa, partita dalla denuncia della ex moglie, una 51enne del luogo, e dopo aver accertato la commissione reiterata di atti persecutori ai suoi danni. Il 58 enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.