Vandalizzata casa dell'acqua a Torre del Greco

Torre del Greco. Rifiuti e sfregi sulle case dell’acqua appena riqualificate: la denuncia dell’azienda. L’Acquatec denuncia i reiterati atti vandalici che si verificano ai danni delle case dell’acqua, che consentono di prelevare gratuitamente acqua gassata o naturale in vuoti di vetro, per evitare sprechi di plastica installate a Torre del Greco in sinergia con la Gori. A pochi giorni dalla riqualificazione, infatti, questa mattina la casa nel complesso La Salle, a pochi passi dagli uffici del Comune, è stata trovata vandalizzata, con sacchetti di rifiuti e simboli volgari.



«Il virus degli imbecilli - dicono dall’azienda- non verrà mai estirpato. Non sono trascorse nemmeno 24 ore dall'ordinanza del sindaco Giovanni Palomba, che prevede la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado nel comune torrese fino al 7 marzo, al fine di arginare la diffusione del coronavirus, che gli imbecilli in maniera indisturbata, continuano a lasciare il loro segno di inciviltà e totale mancanza di rispetto». © RIPRODUZIONE RISERVATA