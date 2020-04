Dopo il “disco verde” di Bruxelles al Decreto Liquidità, varato dal Governo per la concessione del credito ad imprese e professionisti, da martedì 14 aprile è disponibile on line sul sito del Fondo Centrale di Garanzia il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) all’intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Al momento, però, mancano sia le misure operative relative a quei prestiti con garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) che prevedono un importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800mila euro, senza valutazione andamentale; sia le misure operative relative ai prestiti fino a 5 milioni di euro con garanzia pubblica al 90%.



In queste ore, GA.FI. Scpa, unico Confidi della Campania vigilato da Banca d’Italia e tra i più strutturati organismi di garanzia attivi sul territorio nazionale, sta registrando un vero e proprio “assalto alla diligenza” da parte delle imprese associate e non, che vogliono essere orientate al meglio in relazione a quanto previsto dal Decreto Liquidità.



«Il nostro Confidi - dichiara Rosario Caputo, presidente di GA.FI. - sta ricevendo tantissime richieste da parte di aziende, professionisti, piccoli operatori economici, associazioni d’Imprese, come era prevedibile, che chiedono di essere supportate per accedere ai prestiti previsti dal Decreto Liquidità. Purtroppo, da un lato le misure non sono ancora del tutto operative, mentre dall'altro lato le banche ci danno la sensazione di non essere ancora pronte a fronteggiare la situazione. Nonostante tutto, siamo a fianco delle Pmi che si rivolgono a noi, cercando di sostenerle e guidarle al meglio in questo delicato momento. Abbiamo attivato un servizio consulenziale rapido ed efficace che prevede da un primo orientamento finanziario fino ad arrivare all’ottenimento del finanziamento vero e proprio. L’iniziativa ha un solo obiettivo: fare arrivare le risorse necessarie alle Imprese il più velocemente possibile. Comunque, siamo convinti che, dopo qualche giorno di rodaggio, dalla prossima settimana la situazione sarà meno nebulosa e più fluida per tutto il sistema».



Ancor prima che andassero in vigore i Decreti “Cura Italia” prima e “Liquidità” dopo, GA.FI. si era subito attivata per essere al fianco delle imprese durante questa delicata emergenza. Infatti, è stato subito reso disponibile per le Pmi il prodotto “Gmonitoring”, permettendo ad esse un risparmio fino al 50%, delle commissioni di Garanzia rispetto alle condizioni ordinarie, oltre a monitorare “mensilmente” la propria situazione creditizia attraverso la Centrale Rischi e la CRIF, facendo in modo di mantenere il più possibile sotto controllo e inalterato il proprio standing creditizio ai fini dell’accesso al credito.



«Con riferimento al delicato momento che stiamo attraversando - aggiunge il presidente Caputo - ed in considerazione degli interventi normativi adottati nell’interesse del sistema economico produttivo, abbiamo deciso di affiancare ulteriormente le Imprese mediante una più intensa attività di consulenza e monitoraggio al fine di seguirne le loro necessità creditizie e di operare una sensibile riduzione delle nostre commissioni di garanzia per un periodo di sei mesi, fino al 30.09.2020, oltre che di garantire tutte le operazioni al’80% alle banche per assicurare il massimo delle copertura possibile. Con questa logica abbiamo anche incentivato e sostenuto tutte le richieste di moratoria, allungamento e sospensioni pervenuteci senza alcun onere aggiuntivo per le Imprese».



GA.FI. ha sede legale e uffici a Napoli, sede amministrativa e direzione generale a Caserta e uffici provinciali in Avellino, Bari, Benevento, Foggia, Lametia Terme, Lecce, Roma e Salerno. GA.FI. annovera circa 4.000 Soci con un volume di affidamenti garantiti per oltre € 250 milioni ripartiti su 30 banche convenzionate. Inoltre, ha i bilanci certificati da Deloitte, ed è autorizzato da MCC a certificare il merito creditizio per il rilascio delle controgaranzie del Fondo di Garanzia per le Pmi. © RIPRODUZIONE RISERVATA