Visite mediche e cure ai denti gratuite nell'ambulatorio dove lavorò san Giuseppe Moscati

Visite gratuite per i poveri e gli emarginati nell'ambulatorio medico creato nella chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco in via dei Tribunali a Napoli, nato già negli anni Venti e alle cui attività collaborò anche san Giuseppe Moscati.

La sede operativa è proprio lì, in vico Storto Purgatorio ad Arco, 15. Dove sono possibili prestazioni specialistiche odontoiatriche, cardiologiche, dermatologiche e consultazioni per l’area della medicina generale, di otorinolaringoiatria, pneumologia, ginecologia, oculistica, psichiatria. Duecento metri quadrati e cinque sale attrezzate con apparecchiature avanzate, e un reparto odontoiatrico completamente nuovo con doppia poltrona, attese limitate, bagni per disabili e spogliatoi per il personale.

In mattinata l'inaugurazione del presidio sanitario poli-specialistico della Fondazione Massimo Leone onlus, ospitato dall’Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus. Al taglio del nastro Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli e presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, Giuseppe d’Acunto, presidente dell'Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus, e Carlo Antonio Leone, presidente della Fondazione Massimo Leone onlus. Moderatore Antonello Perillo, vicedirettore Tgr Rai nazionale. Non solo. Scoperta, durante la cerimonia, anche un’opera inedita ritrovata nei depositi dell’Opera Pia che promuoveva una Lotteria nazionale, istituita proprio per sostenere proprio l’Istituto di Rigenerazione fisica.