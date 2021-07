Visite specialistiche in Campania, ad agosto i fondi per ridurre le liste di attesa

La giunta della Regione Campania ha stabilito che nei primi giorni del mese di agosto verrà approvata la delibera di aggiornamento del “Piano regionale per il recupero delle liste di attesa”. Con questo provvedimento saranno stanziati fondi aggiuntivi per potenziare l’offerta di prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche e per consentire anche alle strutture private accreditate di contribuire al recupero delle prestazioni non erogate ai cittadini campani nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid. Viste anche le difficoltà dovute all'esaurimento dei badget.

