Otto anni fa, 20 settembre 2010, veniva uccisa Teresa Buonocore, vittima di camorra e femminicidio. In occasione dell'anniversario della morte questa mattina, presso il cimitero di Portici, è stata inaugurata una stele in sua memoria. Presenti l'Assessore Alessandra Clemente, in rappresentanza del Sindaco Luigi de Magistris e dell’Amministrazione Comunale di Napoli, le più alte istituzioni della Città di Portici e della Regione Campania, è stato un momento molto commosso in cui la cittadinanza si è stretta alla famiglia e al ricordo di questa donna coraggio, esempio di valore ed eroismo contro la violenza e la prepotenza.

Giovedì 20 Settembre 2018, 16:15

