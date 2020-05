Napoli, anziano alla guida si schianta contro un'auto: «Mi hanno rapinato»

Subisce una rapina e si schianta contro un'autovettura ferma sulla carreggiata. E' accaduto poco fa a Marano, in via Padreterno. Una Ford Fiesta, guidata da un anziano, ha invaso la corsia di sinistra impattando contro una Fiat 500 bianca ferma sull’altro lato della carreggiata. All’interno c’era anche il proprietario dell’autovettura. L’uomo alla guida della Fiesta ha riferito di esser stato vittima una rapina. Un uomo che si sarebbe poi dileguato. Il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo nella colluttazione. Alcuni testimoni confermerebbero la sua versione. Sul posto ambulanza e vigili urbani. Il guidatore della Ford presenta escoriazioni al volto e non è in grado di uscire autonomamente dall’abitacolo. Ultimo aggiornamento: 19:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA