Vittima innocente di camorra: il ricordo di Salvatore 9 anni dopo

Giovedì 8 Novembre 2018, 10:38

Salvatore Barbaro, vittima innocente di camorra, verrà ricordato a 9 anni dall'omicidio nel corso di una cerimonia ad Ercolano. Martedì prossimo l'amministrazione comunale della città degli Scavi, assieme ad esponenti delle forze dell'ordine ed ai familiari, ne terranno vivo il ricordo davanti alla lapide a lui dedicata, in via Mare, nel punto in cui il 13 novembre 2009 trovò la morte per mano della camorra. Lui, vittima innocente, incensurato e del tutto estraneo a dinamiche criminali, fu ferito a morte il pomeriggio di quel 13 novembre da cinque colpi esplosi da una semiautomatica mentre era alla guida di una Suzuki Swift, un'auto dello stesso tipo di quella usata dal vero obiettivo del commando.La cerimonia a partire dalle 10 con la deposizione di una corona di fiori in prossimità della lapide che commemora la tragedia. Alle 11, poi, un convegno presso l’istituto Tilgher di Ercolano sul tema “Memoria e Impegno Civile”. A partecipare anche Bruno Vallefuoco (Libera), don Tonino Palmese (Fondazione Polis), Pasquale Del Prete (Presidente FAI Antiracket Ercolano) e Giuseppe Scognamiglio (Presidente Radio Siani).«Ricorderemo Salvatore affinché non venga mai dimenticato un ragazzo perbene morto solo perché si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato» ha detto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. «Negli anni scorsi, purtroppo, Ercolano è stata anche questo, tocca a tutti noi fare in modo che non torni più ad esserlo»