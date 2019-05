Giovedì 23 Maggio 2019, 20:45

Uno spazio dedicato alle donne dove poter raccontare e denunciare liberamente le loro storie di violenza domestica. È stata inaugurata a Castellammare presso il commissariato la “stanza per Imma” intitolata alla giovane mamma uccisa un anno fa dal marito (poi morto suicida) dopo aver accompagnato la figlia a scuola a Terzigno.Il primo dirigente Vincenzo Gioia ha pensato ad uno spazio protetto per le donne e grazie alla collaborazione degli studenti dell’istituto tecnico Vitruvio che hanno progettato gli spazio e dell’amministrazione comunale che ha fornito gratuitamente gli arredi. Presente al taglio del nastro il Questore Antonio De Iesu : “Dopo aver segnalato i soggetti pericolosi questi ultimi andrebbero seguiti e monitorati e noi oggi non abbiamo questi mezzi”.