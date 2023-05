Ritorna a Napoli accolto dagli applausi, da cori d'incitamento, e da decine e decine di occhi lucidi. Non poteva esserci rientro migliore e più degno di quello riservato ieri a Vittorio Pisani: per il nuovo Capo della Polizia (l'insediamento al Viminale risale solo a qualche giorno fa) varcare la soglia della Questura dall'ingresso d'onore - quello di via Diaz - deve avergli sicuramente fatto battere forte il cuore.

Napoli, e non a caso Napoli. Per la sua prima uscita pubblica da Capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani ha deciso di onorare il ricordo di uno dei tanti poliziotti che se ne sono andati via troppo presto, che hanno saputo fare il proprio dovere lavorando in silenzio, spesso nell'ombra, ottenendo risultati importantissimi. Si chiamava Mario Bignone, e alla sua memoria il questore Alessandro Giuliano ha voluto dedicare l'intitolazione della sala riunioni della Squadra Mobile partenopea.

Pisani esce dall'auto di servizio e viene accolto subito da un applauso scrosciante. Appena inizia a muovere i primi passi passando in rassegna il picchetto d'onore dal pubblico si alza un coro: «Vittorio! Vittorio! Vittorio!»: è il saluto dei suoi uomini, l'ovazione degli agenti della Mobile che ha diretto per sette lunghi e complessi anni, vissuti a mille all'ora. Molti di questi uomini oggi hanno raggiunto la pensione, ma questo non ha impedito loro di esserci. Un parterre ricchissimo: dal prefetto Claudio Palomba ad Andrea Curtale a Pietro Morelli, Alfredo Fabbrocini (attuale vertice della Mobile); dai questori Antonio Borrelli (direzione centrale della polizia scientifica e sicurezza cibernetica) e Maurizio Agricola (Catanzaro), ai vertici di carabinieri e guardia di finanza; presenti anche la procuratrice della Repubblica di Napoli facente funzioni Rosa Volpe, l'ex questore già Vicecapo della Polizia - oggi assessore comunale alla Legalità, Antonio De Iesu - e magistrati della Corte d'Appello. Alla cerimonia era presente ed è intervenuta con un commovente ricordo del poliziotto scomparso in Sicilia nel luglio del 2010 anche sua moglie, Giovanna Geraci.

Pisani ha retto per oltre sette anni la Squadra Mobile partenopea; una missione conclusasi con amarezza - nel 2011 - a seguito del coinvolgimento in un'inchiesta su un noto imprenditore napoletano nel settore della ristorazione: vicenda che gli costò il provvedimento della misura di divieto di dimora a Napoli, e dalla quale è stato poi scagionato in tutte le sedi e i gradi di giudizio.

Nel suo intervento, Pisani ha ricordato lo spessore professionale e umano di Mario Bignone, con cui ha condiviso molte operazioni di polizia e catture di pericolosi latitanti, anche all'estero: tra queste, la cattura di Pietro Licciardi, che da latitante aveva trovato rifugio nella Repubblica Ceca, vicino a Praga. Ebbene, quando si ebbe il sospetto che il boss della Masseria Cardone si nascondesse in un albergetto di periferia, fu proprio Bignone - da solo - a portare a conclusione l'operazione che fece scattare le manette ai polsi della primula rossa. Per centrare quell'obiettivo, mentre era in contatto con Pisani e con le autorità investigative ceche, Mario arrivò persino a truccarsi per non essere riconosciuto da Licciardi.

Il prefetto Pisani ha sottolineato come Bignone sia stato «un ragazzo splendido, dedito al servizio in maniera encomiabile. Mi dispiace oggi non potermi avvalere della sua collaborazione, sarebbe stata per me una grande gioia. Lui però è presente, di fatto, con il suo esempio. Tutti noi che abbiamo lavorato insieme a lui non possiamo dimenticare i valori che ci ha trasmesso e la sua dedizione al lavoro. Abbraccio la moglie Giovanna a nome della grande famiglia della Polizia di Stato».

La targa, che da oggi campeggia fuori dalla sala riunioni della Squadra Mobile, è il riconoscimento ad un poliziotto che è sempre stato in prima in linea nella lotta alla criminalità. Il suo nome sarà da esempio per le giovani generazioni di investigatori di via Medina.

«Un giovane, grande, investigatore, che abbiamo perduto prematuramente, nel 2010, quando aveva soli 44 anni - ha dal canto suo sottolineato il questore Giuliano - ma che nei suoi anni di servizio ha inferto importanti colpi sia alla camorra napoletana, sia a Cosa Nostra siciliana. Mario era un figlio della città di Napoli, e proveniva, nella sua prima parte della carriera professionale dalla Squadra Mobile; abbiamo ritenuto fosse importante che sia i colleghi che l'hanno conosciuto, sia le generazioni successive che non hanno avuto questa fortuna, potessero avere un luogo dove vedere il suo nome e il suo volto». La moglie del dirigente scomparso ha letto una commovente lettera dedicata al marito e rivolto i suoi sentiti ringraziamenti sia al Capo della Polizia, sia al questore, per la dedica al marito della sala negli uffici di via Medina.