Napoli, il racconto choc: «Io, rapita e stuprata davanti a nostra figlia»

Venerdì 11 Ottobre 2019, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 08:17

«È la notte il momento più difficile. Non riesco a dormire e ho paura». Romina (il nome è di fantasia) è la giovane donna che il 15 settembre scorso fu rapita insieme alla figlia di un anno e mezzo, tenuta sotto sequestro per ore e violentata dal suo ex compagno. Anche se lei era già sotto protezione in una casa famiglia ma lui riuscì a localizzarla, la seguì e attuò il suo terribile piano. «Ho temuto di essere uccisa» dice. Ora è di nuovo in una località protetta, mentre il suo aggressore è in carcere. Romina ha dovuto ricorrere alle cure dei medici, in ospedale, e sta seguendo un percorso per superare le conseguenze della violenza subita. Sul piano giudiziario, assistita dall'avvocato Giovanna Cacciapuoti, è parte offesa al centro di un'inchiesta ancora in corso che vede il suo ex compagno accusato di reati che vanno dalla violenza al sequestro di persona.