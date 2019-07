Lunedì 15 Luglio 2019, 10:49

Occupato il tetto della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Capodimonte, a Napoli, da parte di un gruppo disoccupati del movimento di lotta 7 novembre mentre un corteo di altri senza lavoro della stessa organizzazione sta sfilando in città per arrivare sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune. Uno striscione è stato calato lungo la facciata della chiesa con la scritta «Vogliamo tutto» e la sigla del movimento. «Vogliamo risposte concrete per il lavoro, chiediamo un incontro tra Città Metropolitana e Comune di Napoli per la nostra vertenza, per dare continuità agli impegni assunti, chiediamo che si solleciti un incontro al Ministero dopo il tavolo al Mise delle scorse settimane. Mentre siamo in piazza la nostra lotta è al fianco delle famiglie sotto sgombero a Roma a via Cardinal Capranica», sottolinea uno dei portavoce.