Spaccio di droga a Volla, arrestato pusher di Ponticelli: nascondeva la cocaina in una bomboletta spray

Un uomo di 50 anni, Raffaele Fusco di Ponticelli, è stato sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. 20 euro il prezzo dello scambio.

È accaduto in via Lufrano, nel comune di Volla. Pusher e acquirente sono stati bloccati e identificati, Nell’auto di Fusco e in una bomboletta di vernice spray, modificata ad arte, so trovateno state altre 50 dosi di cocaina che a questo prezzo avrebbero garantito circa mille euro di introiti. In casa anche denaro contante, 465 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 50enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio: risponderà di spaccio di stupefacente.