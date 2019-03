Martedì 5 Marzo 2019, 11:00

Vanno avanti senza sosta le indagini dei carabinieri per far luce su quanto avvenuto l'altra notte in via De Carolis a Volla, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno accertato che ben quattro auto sono state danneggiate da colpi d'arma da fuoco. A terra gli investigatori della locale caserma e quelli di nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno rinvenuto sette bossoli esplosi da una pistola calibro nove. I proprietari della auto hanno detto agli inquirenti di non aver subito intimidazioni.