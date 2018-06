Colpo grosso in banca nel Napoletano, banda preleva bancomat con autocarro con gru

Venerdì 29 Giugno 2018, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 14:20

VOLLA - Colpo alla banca Credem in via Pietro Nenni: banda con autocarro con gru sfonda il vetro e preleva bancomat. Fuga col bottino.Il sistema di allarme, direttamente collegato con le forze dell'ordine, è scattato alle 5 di questa mattina, pochi minuti dopo una pattuglia dei carabinieri della locale stazione era sul posto ma la banda dei banditi si era già dileguata con l'atm (il bancomat), al suo interno circa 10mila euro ma il danno non è stato ancora determinato.Il sistema di videosorveglianza della banca ha filmato tutto - i fotogrammi del raid sono già al vaglio degli inquirenti, mostrano un grosso automezzo con gru giungere velocemente in via Nenni, si ferma davanti alla banca e scendono cinque uomini incappucciati. Intanto qualcuno a bordo fa partire la gru che sfonda il vetro, gli uomini in attesa prelevano in pochi minuti il bancomat. Poi la fuga. Indagini in corso.