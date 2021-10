Ancora un caso di criminalità minorile, questa volta a Volla.



Il giovanissimo, appena 14enne, era in Via Dante Alighieri davanti alla scuola “Matilde Serao", quando è stato fermato e controllato dai Carabinieri. In sua disponibilità un coltello a serramanico ed una torcia con funzione di storditore elettrico.





In seguito al controllo, le due armi sono state sequestrate, mentre il minore, denunciato per porto abusivo d’armi, è stato affidato ai genitori.