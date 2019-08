Volla, evade due volte dai domiciliari per comprare droga: finisce in carcere

Sabato 17 Agosto 2019, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'ennesima evasione degli arresti domiciliari, la Corte di Appello di Napoli ha disposto per il carcere. Raffaele B, 30enne originario di Cercola era stato arrestato un anno fa circa per maltrattamenti ed estorsione alla madre. L'uomo pur di procacciarsi il denaro per acquistare dosi di sostanze stupefacenti non esitava ad estorcerli ai familiari, la madre in particolare, usando in più di un episodio anche violenza contro la donna - quand'essa si opponeva alle frequenti richieste di soldi. Ed è stato proprio nel corso di una ennesima lite che la donna ha infine sporto denuncia ai carabinieri. l'uomo era stato così arrestato - per maltrattamenti ed estorsione - ed allontanato dall'abitazione del genitore.A Volla, dove stava scontando attualmente la pena, i carabinieri della locale stazione lo hanno colto due volte - il primo ed il quattro agosto - per evasione degli arresti domiciliari. Su richiesta del Tribunale di Nola, visto il comportamento recidivo dell'uomo, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la richiesta di aggravamento della pena disponendo per il 30enne gli arresti in carcere presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale.