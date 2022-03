Volla, lite violenta in un bar: esplosi due colpi di pistola

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Volla, all'esterno di un locale dove poco prima si era verificata una lite tra clienti. I carabinieri della stazione di Volla e della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti intorno all'una in viale Gramsci, dove si trova il bar, per una segnalazione di colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima era scoppiata una lite all'interno del locale per cause ancora in corso di accertamento. Alcune persone, forse tre, avrebbero aggredito con calci e pugni un altro cliente per poi allontanarsi. Subito dopo, all'esterno del locale, sono stati esplosi due colpi d'arma da fuoco e la porta finestra in vetro del bar è stata danneggiata.

L'aggredito, un 21enne incensurato di Portici, è stato portato all'Ospedale del Mare dove è stato curato per lievi lesioni lacero contuse alla testa. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco.