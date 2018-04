Un neonato in pericolo di vita è stato trasportato con un volo di emergenza dell'aeronautica militare da Catania a Napoli, dove è stato ricoverato nell' Ospedale pediatrico Santobono. Il bimbo, di appena una settimana di vita, è stato trasportato su un velivolo Falcon 900 del 31ø Stormo di Ciampino. Il velivolo, giunto dapprima a Catania per imbarcare il piccolo paziente, accompagnato da un genitore e dall'equipe medica, è arrivato a Napoli intorno alle 19:30. Qui il neonato è stato trasportato immediatamente all'Ospedale pediatrico Santobono per ricevere le cure necessarie, mentre il Falcon 900 è nuovamente decollato per fare rientro a Ciampino. Il trasporto era stato richiesto dalla Prefettura di Messina, mentre la missione aerea è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la Sala Operativa dell'Aeronautica Militare dove vengono coordinati anche interventi di questo tipo.

Domenica 29 Aprile 2018, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 22:13

