L'estate 2023 tiene ancora molte cose da dire e già a Napoli si delinea l'estate del 2024 con un novità importante: dal 6 giugno American Airlines (la seconda compagnia aerea più grande del mondo a un soffio dal primo posto occupato dalla delta Airlines) sbarcherà a Capodichino.

Alle ore 10 del 6 giugno 2024 atterrerà a Napoli il primo volo diretto, un Boeing 787, partito all'una della mattina (nove ore prima) dal Philadelphia International Airport, il principale hub della compagnia Usa.

Saranno così tre i voli diretti tra Napoli e gli Stati Uniti: il volo per Philadelphia si aggiunge alle due frequenza quotidiane estive dell'United per New York.

Anzi il volo dell'America Airlines nasce proprio dal successo dei due per New York che stanno sbarcando in media 800 passeggeri al giorno con un riempimento degli aeromobili intorno al 90 per cento della capienza.

L'interesse negli Stati Uniti per l'Europa e l'Italia è la vera novità di questa estate e anche del prossimo futuro. American Airlines ieri, con una certa enfasi, ha annunciato il suo piano per l'Europa per l'estate 2024: «American - è scritto in una nota della compagnia - aggiungerà un nuovo servizio diretto verso l'Europa, con voli da Filadelfia a Copenaghen, Napoli, e Nizza; lancerà un nuovo servizio tra Dallas-Fort Worth e Barcellona, e ripristinerà i voli tra Chicago e Venezia». «Siamo entusiasti» ha detto Kyle Mabry, Vice President per l'Europa di American Airlines.

Trattativa lunga e complessa quella tra gli americani e il team dell'Aviation Business Development guidato da Margherita Chiaramonte che per l'estate 2024 ha già cominciato a incardinare le prime compagnie sull'aeroporto di Salerno.

Philadelphia allarga ancora di più le possibilità di Napoli: nello scalo americano American Airlines ha la sua rete con tutte le città americane, quelle canadesi e i Caraibi. È l'effetto moltiplicativo che Napoli Capodichino da qualche anno persegue: avere tra le sue destinazioni (ora sono 113) collegamenti quotidiani (che in alcuni casi arrivano a 6/7 frequenze) con i maggiori hub del pianeta dai quali si può praticamente raggiungere tutto il mondo e da dove tutto il mondo può raggiungere Napoli.

«È un motivo di orgoglio avere a Napoli una delle principali compagnie aeree statunitensi, frutto di un lavoro teso ad incrementare la connettività dello scalo partenopeo che si fonda su un'offerta di 113 destinazioni, prevalentemente internazionali. Significativo e peculiare - spiega Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac - per un aeroporto come Napoli, è il traffico intercontinentale generato da vettori che offrono collegamenti per i principali hub, avvicinando la Campania al resto del mondo. Con l'ingresso di American Airlines, questo segmento di mercato, fondamentale per l'exploit turistico della nostra regione, si arricchisce del prestigioso volo per Philadelphia».

Con l'operazione American Airlines, Gesac mette a segno un colpo che ha una valenza anche nei rapporti, gelidi, con palazzo San Giacomo facendo capire, da un lato, che l'aeroporto resta la vera porta di accesso del turismo in città, dall'altro che resta valida la proposta fatta da mesi sulla tassa di imbarco (slittamento e recupero dal 2025 quando sarà pienamente operativo Salerno e si potranno riequilibrare i costi soprattutto per le low cost).

A proposito di Salerno dopo l'ok di Ryanair alla pista, oltre agli irlandesi al tavolo delle trattative c'è Easyjet: in palio c'è il primo stock di passeggeri che utilizzeranno nel secondo semestre il Costa d'Amalfi e che, si stima, nella fase di avviamento saranno 400mila.