In casa con i figli di 5 e 9 anni, si lancia dal balcone nel Napoletano: morta

Mercoledì 4 Settembre 2019, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 21:32

Vola giù dal terzo piano davanti ai figli piccoli: mamma morta adesso al Cardarelli. Finora era accesa la speranza che potesse salvarsi ma non ce l'ha fatta, i danni della caduta erano troppo seri ed è deceduta poco fa nel nosocomio di Napoli. E’ caduta dal balcone stamattina in via Martiri D’Africa a Torre del Greco una donna di 37 anni, mentre era in casa solo con i due figli di 5 e 9 anni ed il marito era al lavoro. Un tonfo e le urla nel quartiere di chi ha assistito alla scena, mentre si trovava a passare di lì una volante della polizia del commissariato di Torre del Greco, agli ordini del primo dirigente Davide Della Cioppa, che prontamente è intervenuta per soccorrere la donna gravemente ferita.Accompagnata all’ospedale Cardarelli di Napoli, la 37enne è rimasta in prognosi riservata fino a poco fa quando purtroppo è deceduta. La polizia indaga sull’incidente e non è escluso che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio visto che la donna è stata in cura per disagi legati alla depressione.