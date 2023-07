Volotea, da dicembre nuovo collegamento aereo Napoli-Bordeaux

Volotea continua a consolidare la sua presenza a Napoli: a partire dal prossimo 20 dicembre decollerà da Capodichino il nuovo volo alla volta di Bordeaux. Il collegamento, operato in esclusiva, avrà due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica. Con l'annuncio della nuova rotta, salgono a 22 le destinazioni servite dal vettore in partenza dall'aeroporto di Napoli, 14 internazionali e otto domestiche.

Grazie al nuovo volo, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere comodamente il sud-ovest della Francia per una vacanza alla scoperta di Bordeaux, città famosa in tutto il mondo per i suoi rinomati vigneti.

«Siamo felici di annunciare che dal prossimo inverno il bouquet di destinazioni in partenza da Napoli si arricchisce della nuova rotta alla volta di Bordeaux, città francese frizzante e vivace - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Ci auguriamo che, grazie ai nostri voli diretti e ai prezzi concorrenziali, siano davvero numerosi i passeggeri in partenza da Capodichino che decideranno di raggiungere questa splendida città che ospita eleganti palazzi settecenteschi, inseriti tra i Patrimoni dell'Unesco, oltre a locali alla moda e negozi trendy, testimonianza di una vita culturale e serale sorprendente».

Per il 2023, saranno disponibili 22 collegamenti da Napoli: 8 in Italia (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Francia (Lourdes, Nantes e Bordeaux - Novità 2023), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).