Terrore sul volo Sharm-Napoli, le voci dei passeggeri: «Nessuno crede all'impatto con uno stormo di uccelli»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 10:00

Tanta paura, ma alla fine per 122 passeggeri di ritorno in aereo da Sharm el Sheikh, quello di ieri sarà ricordato soltanto come uno spiacevole episodio avvenuto in ultimo giorno di vacanza tormentato dalla sfortuna. Uno stormo di uccelli avrebbe colpito il parabrezza anteriore del velivolo. L'aereo, un Boeing 737 della compagnia egiziana Amc Airlines diretto a Napoli, ha iniziato quindi a barcollare generando il panico a bordo e rendendo necessario un atterraggio di emergenza al Cairo piuttosto tribolato.