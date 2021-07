Volo da Napoli per Sharm el Sheikh, nuova rotta EasyJet

EasyJet punta sull’Egitto. Nuova rotta invernale da Napoli per Sharm el Sheikh al via dal 3 novembre, il mercoledì e il sabato. I biglietti sono già in vendita. Aumenta quindi l’offerta e salgono a 33 le destinazioni domestiche e internazionali raggiungibili dall’aeroporto partenopeo. Tra le altre rotte, le isole greche di Rodi, Mykonos e Corfù (oltre alla città di Atene), e quelle spagnole come Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza, insieme con quelle più popolari dell’estate italiana, come la Sicilia e la Sardegna.

