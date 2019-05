Martedì 7 Maggio 2019, 08:08 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 08:26

Sono circa sessanta i pasti che vengono distribuiti ogni martedì alla stazione metro Campi Flegrei a Fuorigrotta. Sessanta pasti per altrettanti senzatetto che vivono ai margini della città e del quartiere. Una vera emergenza che coinvolge persone di ogni età, sole e bisognose di tutto.«Noi volontari ci impegniamo per loro» commenta Marinella della vicina parrocchia del buon pastore, «ma non è sufficiente. C’è bisogno dell’aiuto di tutti perché queste persone hanno bisogno di ogni cosa. Tutte le volte che veniamo qui assistiamo ad una vera corsa al pasto e ci accorgiamo che il numero di clochard aumenta di giorno in giorno. La situazione sta diventando insostenibile».Basta osservare le panchine ed i giardinetti della zona per accorgersi di come questa emergenza sia reale. Un vero allarme umanitario che è sotto gli occhi di tutti ma che solo in pochi decidono di affrontare.«Oltre ai pasti portiamo anche indumenti» continua Marinella, «perché ci troviamo di fronte a persone che a volte sono anche senza scarpe. L’indifferenza e la solitudine con cui si trovano a vivere è preoccupante e noi cerchiamo di fare quel che possiamo. Proprio in questi casi diventa chiaro che oltre agli aiuti materiali, c’è bisogno di sostenere queste persone riempiendo quel vuoto che gli si è creato intorno».