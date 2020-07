Volontario Onu morto in Colombia, la mamma riabbraccia la salma: «Siamo distrutti»

«Il corpo di mio figlio è arrivato in Italia, ma l'inchiesta è in corso e preferiamo non dire altro. Sono tornata due ore fa da Roma. Siamo distrutti, è stata una giornata molto pesante». Lo dice all'Ansa Anna Motta, la mamma di Mario Paciolla, il 33enne napoletano, collaboratore delle Nazioni Unite nel Dipartimento di Caquetà, trovato morto nella sua abitazione in Colombia. La famiglia preferisce mantenere il riserbo e non rilasciare altre dichiarazioni.



