Volontario Onu napoletano morto in Colombia, la Farnesina segue con massima attenzione il caso

Il Ministero degli Esteri continua a seguire con la massima attenzione il caso di Carmine Mario Paciolla, deceduto in Colombia. A quanto si apprende da fonti della Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Bogotá è in costante contatto con le Autorità locali e con la Missione Onu in Colombia per monitorare l'andamento delle indagini e si sta adoperando per ottenere al più presto i risultati dell'autopsia e per consentire un rapido rimpatrio della salma del connazionale. Grazie all'intervento dell'Ambasciata, la Fiscalia General della Colombia ha assegnato un Magistrato specializzato per seguire le indagini. Il ministro Luigi Di Maio ha fornito aggiornamenti sul caso al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

